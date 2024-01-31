Ранее судимый житель Подмосковья избил до смерти сожительницу в ходе бытовой ссоры

Жителю Домодедово, который избил до смерти свою сожительницу, предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Преступление произошло в минувшую субботу. Между 57-летним мужчиной и 41-летней женщиной в ходе распития спиртных напитков случилась бытовая ссора. Во время конфликта обвиняемый избил потерпевшую и лег спать.

Утром мужчина обнаружил, что его сожительница не подает признаков жизни. Он сам вызвал полицейских и рассказал им об обстоятельствах случившегося.

Уточняется, что обвиняемый до этого уже был судим за аналогичное преступление. Из мест лишения свободы он вышел около десяти лет назад.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возбудили уголовное дело после того, как двое подростков избили 14-летнюю девочку.