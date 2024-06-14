Ранее судимый житель Подмосковья напал с ножом на приятеля

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Медиаархив Подмосковья

Фото: [Медиаархив Подмосковья]

В Пушкино задержали ранее судимого местного жителя, который напал с ножом на приятеля, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

О происшествии полицейским рассказали врачи больницы, куда поступил пострадавший. По предварительным данным, поножовщина между мужчинами случилась из-за конфликта.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках пресекли нарушение миграционного законодательства.

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