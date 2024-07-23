Ранее судимый житель Подмосковья пытался украсть из магазина несколько пачек сливочного масла
Фото: [пресс-служба Главного управления Росгвардии по МО]
Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который пытался украсть из магазина в Можайске несколько пачек сливочного масла.
Как сообщила пресс-служба ведомства, росгвардейцы прибыли на место по сигналу «Тревога». Выяснилось, что посетитель магазина сложил товар в пакет и намеревался пройти мимо кассовой зоны.
Мужчину оперативно задержали и доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.
Ранее сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали нетрезвую женщину-водителя.