Ранее судимый житель Подмосковья пытался украсть из магазина несколько пачек сливочного масла

Сотрудники подмосковной Росгвардии задержали ранее судимого 44-летнего местного жителя, который пытался украсть из магазина в Можайске несколько пачек сливочного масла.

Как сообщила пресс-служба ведомства, росгвардейцы прибыли на место по сигналу «Тревога». Выяснилось, что посетитель магазина сложил товар в пакет и намеревался пройти мимо кассовой зоны.

Мужчину оперативно задержали и доставили в полицию. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области задержали нетрезвую женщину-водителя.