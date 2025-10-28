Ранение, госпиталь и пьяный за рулем: что предшествовало наезду на школьниц в Свердловской области

Супруга военнослужащего, устроившего ДТП с тремя школьницами в Свердловской области, раскрыла детали его поведения перед трагедией. Интервью женщины публикует e1.ru.

По словам Юлии, ее муж получил боевое ранение в июле и лишь недавно выписался из госпиталя. Однако вместо восстановления дома он, по словам жены, начал вести асоциальный образ жизни.

«Он из госпиталя приехал, но дома переночевал только один раз. Он снял коттедж где-то. Все гулял, пил. У него крыша вообще съехала», — пояснила она.

Женщина также сообщила, что автомобиль виновник аварии купил только в октябре. Непосредственно перед наездом на школьниц жена пыталась уговорить его не садиться за руль в состоянии опьянения, но мужчина ее не послушал. После ДТП его самого госпитализировали, а о произошедшем Юлия узнала из новостных сводок.

Ранее сообщалось, что сбившего в Ревде школьниц пьяного лихача поместили в изолятор.