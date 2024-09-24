Раненные при обстреле Белгородской области дети доставлены в Москву

Двое детей, пострадавших при обстреле украинской армии в селе Архангельское, доставлены в Москву для дальнейшей медицинской помощи. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу больницы.

Состояние пострадавших при обстреле ВСУ детей остается тяжелым. Врачи борются за их жизнь в стенах Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава РФ в столице. У них обнаружены сложные минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения. Пациентам — год и 11 лет.

Напомним, что 23 сентября поселение Архангельское подверглось обстрелу со стороны ВСУ. Погибли три человека, включая одного ребенка. Также еще четверо получили ранения, в том числе и двое детей.

Ранее сообщалось, что подросток и двое взрослых погибли в Белгородской области после атаки ВСУ.