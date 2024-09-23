Подросток и двое взрослых погибли в Белгородской области после атаки ВСУ

В понедельник, 23 сентября, подросток и двое взрослых погибли после удара Вооруженных сил Украины по Белгородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Глава региона уточнил, что обстрелу подверглось село Архангельское Шебекинского района.

Также известно о двух пострадавших, среди которых ребенок. Несовершеннолетнего с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в лечебное учреждение. У мужчины было диагностировано ранение грудной клетки и осколочные ранения бедра. Он также находится в больнице.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные собирались атаковать пассажирский поезд. Как рассказал попавший в плен военный ВСУ, тщательно спланированное нападение должно было произойти в Курской области. Только в засаде противник провел 12 дней.