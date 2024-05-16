Раненого при покушении премьера Словакии Фицо ожидает еще одна операция

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который был тяжело ранен при покушении, ждет еще одна хирургическая операция. Такие данные привел словацкий портал Рravda.sk.

Журналисты заявили, что до этого Фицо уже перенес пятичасовую операцию, в результате которой медики остановили кровотечении в брюшной полости. Им удалось стабилизировать состояние политика, которое сейчас оценивается врачами как тяжелое. Теперь ему предстоит пройти еще через одну операцию. На этот раз она будет проводиться на тазобедренном суставе.

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк заверил, что медработники прикладывают все усилия, чтобы улучшить состояние Фицо. Они ввели премьер-министра в искусственную кому и поместили его в реанимацию.