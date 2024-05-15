СМИ: премьера Словакии ввели в искусственную кому

Премьер-министра Словакии после проведенной операции ввели в состояние искусственной комы. Об этом в среду, 15 мая, пишет РИА Новости , делая ссылку на данные телеканала ТАЗ.

В сообщении говорится то, что сейчас многое будет зависеть от состояния самого премьера, возможностью организма справится с полученными ранениями. Сейчас операция проведена, и Роберт Фицо введен в состояние искусственной комы. Также врачи сообщают, что, к счастью, критической кровопотери Фицо избежал.

Напомним, что покушение на Роберта Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, там проходило выездное заседание правительства. Фицо вышел к людям, как раздались выстрелы. Стрелявшим оказался 71-летний писатель, его мотивы пока еще не озвучиваются. Кстати, премьер не единожды выступал против помощи Украине, а также выражал уверенность в необходимости хороших отношений с Москвой.

Напомним, ранее на границе с Украиной румынские военные обнаружили тела мужчин, судя по всему, украинских дезертиров. Подробности читайте в материале.