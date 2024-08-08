Раненого военкора Поддубного отправили из Курска в московскую клинику

Состояние Евгения Поддубного позволило отправить его в Москву. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем телеграм-канале .

Глава региона также привел слова Евгения, сказанные тем на больничной койке. Поддубный заявил, что у него прекрасные врачи, поэтому все будет хорошо.

«Спасибо, что вы за меня переживаете. Я за вас всегда тоже переживаю. Мы обязательно победим. Победа будет за нами!» - заявил военкор.

Затем Смирнов подтвердил сведения о том, что Поддубного отправили в Москву.

До этого стало известно, что военкор находится в тяжелом состоянии. У него травма костей лица, черепно-мозговая травма и тяжелый ожог. Несмотря на это, он находится в сознании.