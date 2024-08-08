Стали известно о тяжелом состоянии военкора Поддубного

Раненый военный корреспондент Евгений Поддубный сейчас находится в тяжелом состоянии, он получил многочисленные травмы. Об этом сообщил в телеэфире корреспондент канала «Россия-24».

По его утверждению, врачи говорят, что раненый находится в сознании, он разговаривает с медиками. При этом его состояние остается тяжелым.

«Тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», - привел журналист слова одного из врачей.

Ранее уже сообщалось, что съемочная группа ВГТРК, которая находилась рядом с Поддубным во время нанесения удара украинскими военными, не пострадала. Все ее члены находятся в полном порядке.