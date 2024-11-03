Расчет комплекса «Бук» сбил одной ракетой больше десятка украинских снарядов «Града»
Российские зенитчики надежно прикрыли свои войска под Угледаром
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Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» сумел под Угледаром одной своей ракетой перехватить больше десяти ракет РСЗО «Град», которые были выпущены ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны, их слова привели РИА Новости.
Данный боевой эпизод произошел в районе Угледара. Его подробности привел журналистам заместитель командира батареи, носящий позывной «Тайга».
«Противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — указал он.
Офицер также добавил, что в расчет включены мобилизованные бойцы, которые после месяца, проведенного на фронте, заключили контракты с военным ведомством.
Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили за сутки 24 украинских беспилотника, которые пытались атаковать российскую территорию. Их сбили над рядом регионов: Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Нижегородской и Ростовской областями, а также Республикой Крым.