Расчет комплекса «Бук» сбил одной ракетой больше десятка украинских снарядов «Града»

Российский зенитно-ракетный комплекс «Бук» сумел под Угледаром одной своей ракетой перехватить больше десяти ракет РСЗО «Град», которые были выпущены ВСУ. Об этом сообщили представители Минобороны, их слова привели РИА Новости .

Данный боевой эпизод произошел в районе Угледара. Его подробности привел журналистам заместитель командира батареи, носящий позывной «Тайга».

«Противник выпустил пакет РСЗО «Град» — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет», — указал он.

Офицер также добавил, что в расчет включены мобилизованные бойцы, которые после месяца, проведенного на фронте, заключили контракты с военным ведомством.

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО перехватили за сутки 24 украинских беспилотника, которые пытались атаковать российскую территорию. Их сбили над рядом регионов: Курской, Брянской, Белгородской, Орловской, Нижегородской и Ростовской областями, а также Республикой Крым.