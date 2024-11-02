Силы ПВО за ночь сбили 24 украинских БПЛА над Россией

В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 24 украинских беспилотника, пытавшихся провести атаки на территории России. Об этом сообщило Министерство обороны России, уточняя, что наибольшее количество дронов было сбито в Курской и Брянской областях.

По информации ведомства, восемь дронов были сбиты над Курской областью и столько же — над Брянской. Кроме того, два БПЛА были уничтожены в Белгородской области, три — в Орловской, а также по одному в Ростовской, Нижегородской областях и в Крыму.

Ранее в ночь на 1 ноября над регионами России уничтожили 83 украинских БПЛА. Среди них 36 БПЛА были сбиты в Курской области, 20 — в Брянской, 12 — в Крыму, 8 — в Воронежской области, 4 — в Орловской области, 3 — в Белгородской.