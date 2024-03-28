Расчет САУ «Малка» уничтожил центр управления БПЛА, находившийся на расстоянии более 25 километров

Расчет САУ «Малка» уничтожил центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении, говорится в сообщении Минобороны РФ.

Командир орудия с позывным «Барнаул» рассказал, что задачей его подразделения является прикрытие наступающей пехоты.

Получив координаты цели, артиллеристы дали серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами. Корректировка огня производилась с помощью беспилотника.

Слаженная работа российских военных позволила уничтожить цель, находившуюся на расстоянии более 25 км.

Сегодня в Минобороны сообщили об уничтожении уже пятого танка Abrams американского производства на Авдеевском направлении.