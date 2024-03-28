В сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции по состоянию на 28 марта указано, что военнослужащие России уничтожили очередной американский танк Abrams.

Ликвидация танка произошла на Авдеевском направлении благодаря командной работе военных подразделений группировки войск «Центр», которым, в частности, удалось отразить семь контратак штурмовых групп механизированных бригад ВС. Боевые столкновения прошли в районе населенных пунктов Тоненькое, Первомайское и Бердычи.

Потеря американского танка — не единственная проблема ВСУ.

«Противник потерял до 95 военнослужащих, три танка, в том числе один «Abrams» производства США, две боевые машины пехоты, девять автомобилей, а также две гаубицы М777 производства США и два орудия Д-30», — указано в сводке Минобороны РФ.

В Минобороны РФ уже показывали видео четвертого уничтоженного танка Abrams. Один из военнослужащих, который участвовал в операции по эвакуации брошенного военными ВСУ танка, рассказал об Abrams. Он отметил, что танк сильно переоценивают на Украине и США. Техника ничем примечательным не отличается от моделей более старого образца.

Напомним, президент России Владимир Путин не раз обращал внимание Запада, что передача военной техники Украине приводит к гибели людей. На ходе СВО это никак не отразится: РФ выполнит все поставленные цели.

Ранее мы сообщали, что память военнослужащего, погибшего при выполнении задач СВО, увековечили в Клину.