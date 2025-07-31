Раскрыт дальнейший прогноз вероятности землетрясений на Камчатке

Мощнейшее за 70 лет землетрясение на Камчатке отозвалось не только разрушениями, но и тревожным прогнозом сейсмологов. Сергей Жигалин в интервью Life пояснил : толчки магнитудой 6,6 лишь начало. Афтершоки будут сотрясать регион долгие месяцы, а сейсмическая волна может докатиться до Японии и Филиппин через разломы Тихоокеанского огненного кольца.

Он подчеркнул, что Камчатка — наш главный поставщик землетрясений, тем самым напомнив о высокой опасности региона.

По мнению ученого, населению полуострова придется жить в режиме постоянной готовности к новым подземным толчкам. При этом сохраняется угроза цепной реакции в соседних странах из-за геологической связи разломов. Основная волна миновала, но затухающие колебания моря еще возможны — хотя катастрофических повторов не ожидается.

Он пояснил, что главная новость — отсутствие жертв благодаря слаженной работе экстренных служб. Но урок ясен: Камчатка остается пороховой бочкой сейсмики, где гул подземного гнева может повториться в любой момент.

Ранее сообщалось, что цунами с Камчатки добралось до Перу.