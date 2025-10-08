Раскрыт теракт против генерала Кириллова: убийцу с электросамокатом координировали с Украины

Следствие завершило расследование громкого теракта, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Четверым обвиняемым предъявили обвинения в организации убийства, которое тщательно готовилось на территории Украины. Об этом сообщает «Газета.ру».

Убийство генерала Игоря Кириллова оказалось результатом масштабного заговора. Следствие установило, что преступление спланировали и координировали с украинской территории. Осенью 2024 года организаторы наладили канал поставки компонентов для самодельного взрывного устройства из Польши в Россию, искусно замаскировав детали под обычные бытовые предметы.

Курьер Роберт Сафарян получил груз и хранил его у себя, после чего передал непосредственному исполнителю — Ахмаджону Курбонову. Тот под руководством своих кураторов собрал мощное взрывное устройство, снабдил его поражающими элементами и закрепил на электросамокате. Этот смертоносный транспорт он оставил у дома генерала. Дождавшись, когда Кириллов выйдет на улицу, Курбонов привел устройство в действие дистанционно и попытался скрыться на заранее арендованной конспиративной квартире. Ее оплатили другие участники группы — Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Расследование в отношении их зарубежных покровителей, объявленных в международный розыск, продолжается.

Ранее Захарова заявила о сотрудничестве Украины с террористами в Африке.