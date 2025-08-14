Раскрыт тип БПЛА, которым ВСУ атаковали Ростов-на-Дону

Тот БПЛА, который атаковал Ростов-на-Дону, в состоянии нести на борту до 20 кг взрывчатого вещества, так как он относится к типу «Аэропракт». Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

По мнению экспертов, тот беспилотник, который атаковал недавно Ростов-на-Дону, мог быть снаряжен 20 кг взрывчатки. Из-за появившихся в Сети кадров удалось установить его модель.

«Для удара ВСУ использовали беспилотник „Аэропракт“ — „Летучая лисица“. Весь удар на себя принял парапет крыши», — указал микроблог.

По имеющимся данным, пострадали пять человек, но в больницу отправлен только один из них. Четверо других были отпущены медиками после осмотра. Всего из здания, по которому пришелся удар, вывели 54 человека.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области по всей ее территории была объявлена ракетная опасность. Людям рекомендовали проследовать в укрытие либо хотя бы спуститься в подвал.