Раскрыта личность командира ВСУ, приказавшего подбить Ил-76 с пленными

Следственный комитет России завершил ключевой этап расследования катастрофы военно-транспортного Ил-76, сбитого в январе 2024 года с украинскими военнопленными на борту. Удалось установить командира, который отдавал неправомерный приказ.

Сотрудники ведомства установили, что приказ на уничтожение воздушного судна отдал командир 138-й зенитной ракетной бригады ВСУ Николай Дзяман. По данным следствия, самолет был поражен ракетой комплекса Patriot, состоящего на вооружении подразделения. Бойцы по его указке исполнили бесчеловечный приказ.

Командиру украинской бригады заочно предъявлено обвинение по статье о террористическом акте, организован его международный розыск. Параллельно продолжается работа по установлению других причастных лиц, включая высшее руководство Минобороны Украины.

Отмечается, что расследование веется при тесном взаимодействии с Генштабом ВС РФ.

Ранее сообщалось, что в СК раскрыли преступления двух украинских генералов.