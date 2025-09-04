Раскрыта опасность предложений быстрого решения проблем

Заманчивые предложения мгновенно решить любую проблему часто оказываются ловушкой. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил управляющий партнер юридической компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

По его словам, мошенники искусственно создают ощущение срочности, навязывая мысль о критической ситуации, а затем предлагают «мгновенное решение» — которое на деле является лишь предлогом для получения доступа к финансам и личным данным.

Эксперт пояснил, что такие схемы обычно сопровождаются просьбами о предоплате, передаче данных банковских карт или СМС-кодов. Злоумышленники маскируются под представителей официальных инстанций, используя психологическое давление и имитацию компетентности. Все эти действия подпадают под статью 159 УК РФ («Мошенничество»), которая предусматривает строгую ответственность — вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

По его мнению, жертвы мошенничества рискуют не только потерять деньги и конфиденциальную информацию, но и невольно стать соучастниками преступных схем. Для защиты юрист рекомендует проявлять скептицизм и никогда не передавать данные или средства без официального подтверждения легитимности запроса. С 1 июня 2025 года вступает в силу дополнительная мера безопасности: закон № 41-ФЗ запрещает госорганам, банкам и операторам связи использовать иностранные мессенджеры для общения с гражданами и отправки кодов подтверждения.

Юрист резюмировал, что единственный надежный способ избежать мошенничества — это критическое отношение к любым срочным предложениям и тщательная проверка контрагентов. Легальные организации всегда готовы предоставить документы, подтверждающие свой статус, и не требуют мгновенных действий в обход стандартных процедур.

