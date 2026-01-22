Раскрыта причина нападения ученика в школе Нижнекамска

Причиной нападения на лицей в Нижнекамске, по предварительным данным, стал конфликт с одноклассниками. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел утром, когда 13-летний семиклассник пришел в учебное заведение с ножом и ранил сотрудницу, работавшую вахтером.

Прямо внутри здания подросток также привел в действие три самодельные петарды, из-за чего в школе произошла паника. Услышав взрывы, остальные учащиеся и преподаватели забаррикадировались в учебных кабинетах.

Подросток был оперативно задержан. По данным SHOT, вместе с ребенком в отделение полиции доставили его родителей.

Отец мальчика в беседе с журналистами заявил, что его сын всегда хорошо учился и никогда не жаловался на какие-либо проблемы, в том числе на отношения с другими учениками в школе. В семье не замечали признаков агрессии или девиантного поведения у подростка.

