Раскрыта цель атаки украинских войск на Ижевск

Военный эксперт Юрий Кнутов охарактеризовал недавнюю атаку ВСУ на Ижевск как политически мотивированный шаг. Об этом сообщает NEWS.ru.

По версии аналитика, основная цель удара по удаленному российскому тылу — создание мощного медийного резонанса. Это попытка переключить внимание общественности с успехов российской армии на фронте. Так, наступательные действия РФ в Днепропетровской области, на подступах к Покровску, в районе Часового Яра и под Константиновкой создают для Украины сложную оперативную обстановку, требующую отвлечения.

Он подчеркнул, что подобные атаки в глубоком тылу России не несут значительного военного эффекта, но рассчитаны на привлечение внимания мировой общественности и украинского населения, чтобы затушевать неблагоприятные изменения линии фронта.

По мнению военного эксперта, инцидент в Ижевске представляет собой отвлекающий маневр, призванный затмить реальные успехи российских войск в зоне СВО.

Ранее сообщалось, что власти окажут материальную поддержку семьям, пострадавшим от атаки БПЛА в Ижевске.