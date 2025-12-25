Раскрыто количество сбитых за ночь украинских БПЛА

В течение прошедшей ночи силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По данным Министерства обороны РФ, в период с 23:00 мск 24 декабря до 7:00 мск 25 декабря дежурными был уничтожен 141 украинский беспилотник.

Основная масса воздушных целей была уничтожена над западными и южными регионами страны. Наибольшее количество атак пришлось на Брянскую область, где силы ПВО нейтрализовали 62 беспилотных аппарата.

Также значительная активность отмечалась над Тульской (12 БПЛА) и Калужской (11 БПЛА) областями.

Средства ПВО защитили воздушное пространство Московского региона от 9 воздушных целей. На южном направлении БПЛА сбили над Республикой Адыгеей (8 БПЛА), Краснодарским краем (7 БПЛА) и Ростовской областью (6 БПЛА). Над территорией Республики Крым уничтожено 6 беспилотников.

Кроме того, силы ПВО работали над территориями Белгородской (5 БПЛА), Воронежской (5 БПЛА), Курской (4 БПЛА) и Волгоградской (1 БПЛА) областей.

Пять воздушных целей были ликвидированы над акваторией Азовского моря. Информации о пострадавших или разрушениях на земле в настоящее время не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о восьми сбитых над столицей беспилотниках.