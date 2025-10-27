Раскрыто, откуда ВСУ могли устроить массированную атаку на Москву

Возможные траектории атак украинских беспилотников на Москву пролегают с территории приграничных регионов, что указывает на сохраняющиеся вызовы в организации противовоздушной обороны. Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru предположил , что основными точками запуска дронов, направляющихся вглубь российской территории, являются Черниговская и Сумская области Украины.

По его словам, проблема заключается в географической протяженности границы, которая требует дальнейшего развития и укрепления рубежей противовоздушной обороны. Помимо северного направления, угроза исходит также с Харьковской и части Херсонской области, что создает сложный многовариантный характер потенциальных атак. Технической основой для таких дальних перелетов служат западные комплектующие, используемые при сборке беспилотников.

Эксперт добавил, что в ответ на эти вызовы российская армия ведет системную работу по нейтрализации источников угрозы. Приоритетными целями становятся не только сами операторы дронов, но и инфраструктура их подготовки, а также подпольные производственные мощности.

По его мнению, складывается комплексная картина противостояния: с одной стороны — попытки использовать технологические возможности для атак на значительном удалении, с другой — целенаправленные точечные удары по всей цепи создания и применения беспилотников. Итогом этой работы должно стать создание непреодолимого барьера, однако на текущем этапе конфликт в воздушном пространстве продолжает развиваться по принципу противодействия постоянно эволюционирующим угрозам.

Ранее стало известно об уничтожении шестого беспилотника, пытавшегося атаковать Москву.