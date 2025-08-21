Раскрыты детали атаки дронов ВСУ на Воронежскую область

В четверг, 21 августа, Министерство обороны РФ сообщило о нейтрализации двух украинских беспилотников самолетного типа в небе над Воронежской областью.

Инцидент произошел в вечернее время: расчеты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили воздушные цели в промежутке между 17:40 и 20:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось о том, что российские системы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник за три часа утром в четверг, 21 августа. Воздушная атака была отражена с 7 до 10 часов по московскому времени.