Раскрыты детали операции ФСБ против украинской ракетной программы

ФСБ раскрыла детали масштабной операции, в результате которой были сорваны планы Украины по созданию оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», способного наносить удары вглубь российской территории. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, в прошлом году силовики получили сведения о начале производства украинских оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК). Спецслужбы осуществили техническое проникновение на объекты военно-промышленного комплекса Украины и добыли документацию и данные о создании ракетного комплекса.

Отмечается, что операция проводилась как техническими, так и агентурными методами, которые позволили получить полную информацию о предприятиях, участвующих в разработке, поставке комплектующих и сборке ракет.

Особое внимание в докладе ФСБ уделено международному аспекту программы. Удалось установить, что Германия принимала непосредственное участие в финансировании ракетной программы Киева.

Кроме того, в ходе операции были получены компрометирующие материалы на руководителей украинского военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Министерства обороны РФ в Подмосковье.