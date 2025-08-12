В Подмосковье предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны

В Московской области сотрудники ФСБ предотвратили теракт против высокопоставленного сотрудника Министерства обороны России. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным ведомства, подозреваемый должен был использовать для совершения преступления автомобиль.

Как отметили в ЦОС, задержанный 1989 года рождения является гражданином России и Украины. Он действовать под псевдонимом «Ворон».

Следствие установило, что мужчина был завербован украинскими спецслужбами на территории третьей страны. В мессенджере Telegram он получил инструкцию, по которой изготовил мощное самодельное взрывное устройство (СВУ) с 60 кг взрывчатки и замаскировал его в автомобиле, приобретенном на иностранные деньги.

План преступников предполагал, что машину с взрывчаткой припаркуют в определенном месте и приведут в действие, когда рядом будет проходить высокопоставленный военный.

Оперативникам ФСБ удалось вычислить и задержать подозреваемого на трассе М-4 «Дон», когда он направлялся к месту предполагаемого преступления.

В ведомстве подчеркнули, что своевременные действия спецслужб позволили избежать человеческих жертв и возможных масштабных разрушений. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств подготовки теракта и возможных сообщников задержанного.

