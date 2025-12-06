Раскрыты подробности исчезновения саратовской пары, тела которой обнаружили у Волги

В Саратове на берегу Волги обнаружены тела пропавших молодых людей. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Как установило издание, 21-летний юноша и 19-летняя девушка познакомились 26 ноября и почти сразу начали встречаться. Уже 28 ноября девушка оставила свой телефон у подруги и отправилась к новому знакомому. После этого, по данным издания, их в последний раз видели в районе пересечения улиц Московской и Вольской.

Поиски, длившиеся около недели, завершились трагически. 6 декабря тела обоих молодых людей без признаков жизни были найдены на городской набережной. Обстоятельства произошедшего вызывают вопросы: согласно источнику, личные документы и часть одежды погибших были обнаружены в мусорном контейнере в центре Саратова. Все вещи были в грязи.

Предварительная информация указывает, что пара ни с кем не конфликтовала. Девушка увлекалась фехтованием, молодой человек занимался творчеством — рисовал и читал рэп. Некоторые друзья не исключают версию похищения.

Правоохранительные органы, не комментируя детали, подтвердили факт возбуждения уголовного дела по статье об умышленном лишении жизни. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

