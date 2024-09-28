Раскрыты подробности крушения Ми-8 в Пакистане с российскими гражданами

Управление гражданской авиации Пакистана раскрыло подробности аварии, произошедшей на севере страны. Ведомство подтвердило, что среди пострадавших и жертв крушения вертолета Ми-8 есть россияне.

Вертолет Ми-8 был принят в эксплуатацию «компанией PANH Helicopters Russia». Судно использовали для полетов в удаленных районах Кашмирско-Пакистанской области и Белуджистана для деятельности, связанной с добычей газа и нефти.

Как отметили в транспортном ведомстве, у вертолета отказал двигатель, хвостовая часть ударилась о землю, после чего вертолет перевернулся. На борту был 21 человек: шесть членов экипажа, 14 пассажиров и один сотрудник службы безопасности. Предварительно, среди управляющих транспортом были российские пилоты. По некоторым данным, несколько погибли, несколько получили ранения. Однако посольство РФ в Пакистане информацию не подтверждало.

Ранее сообщалось, что на Ми-8 в момент крушения находились три пилота с российским гражданством.