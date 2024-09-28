Вертолет Ми-8 с тремя российскими пилотами потерпел крушение в Пакистане

На севере Пакистана разбился вертолет Ми-8, есть погибшие и пострадавшие. Среди них были российские пилоты, сообщает Reuters.

Вертолет выполнял чартертный рейс в районе Северного Вазиристана. Судно взлетало близ афганской границы с 14 людьми на борту. В какой-то момент транспорт стал терять высоту, предположительно, из-за технических неполадок. В ходе аварийной посадки Ми-8 рухнул около нефтяного месторождения.

По данным Shot, в Объединенный военный госпиталь доставили трех российских пилотов и еще пять пострадавших. Погибли два офицера и один матрос ВМС Пакистана.

Сам вертолет был нанят частной компанией в северной провинции Хайбер-Пахтунхва. Началось расследования дела о крушении вертолета.

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