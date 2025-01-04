Раскрыты подробности нападения на беременную женщину в Москве

В конфликте на улице Теплый Стан пострадали три человека. Как пишет канал 112, стрельбу открыли правоохранители, так как мужчина, напавший на жену, оказывал сопротивление.

По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры напал на беременную с ножом, нанес ей несколько ранений и попытался задушить. Прибывшие сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие, так как москвич оказывал активное сопротивление и попытался ранить стражей порядка ножом.

Также в ходе конфликта могла пострадать пятилетняя девочка. Всех госпитализировали.

Информация о попытке суицида и выстреле в живот беременной не подтвердились.

Ранее сообщалось, что 4 января в Москве мужчина выстрелил в беременную супругу.