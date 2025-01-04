В Москве мужчина выстрелил в живот беременной девушке

Мужчина в ходе ссоры со своей беременной возлюбленной выстрелил ей в живот. После содеянного он попытался свести счеты с жизнью, пишет Baza.

Инцидент произошел на улице Теплый Стан. В одной из квартир 4 января мужчина поссорился со своей 20-летней беременной девушкой. Не совладав с эмоциями он выстрелил ей в живот, а после совершил попытку суицида.

По информации Shot, мужчина также пытался застрелить пятилетнюю девочку, но не смог ей навредить.

Пострадавших госпитализировали. Стрелок находится в состоянии клинической смерти. В квартире работают оперативные службы.

Ранее сообщалось, что Дед Мороз застрелил владельца магазина в Чувашии. Позже телеграм-каналы раскрыли личность предполагаемого преступника.