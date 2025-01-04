В Москве мужчина выстрелил в живот беременной девушке
Baza: москвич выстрелил в живот беременной девушке и попытался покончить с собой
Фото: [unsplash.com]
Мужчина в ходе ссоры со своей беременной возлюбленной выстрелил ей в живот. После содеянного он попытался свести счеты с жизнью, пишет Baza.
Инцидент произошел на улице Теплый Стан. В одной из квартир 4 января мужчина поссорился со своей 20-летней беременной девушкой. Не совладав с эмоциями он выстрелил ей в живот, а после совершил попытку суицида.
По информации Shot, мужчина также пытался застрелить пятилетнюю девочку, но не смог ей навредить.
Пострадавших госпитализировали. Стрелок находится в состоянии клинической смерти. В квартире работают оперативные службы.
Ранее сообщалось, что Дед Мороз застрелил владельца магазина в Чувашии. Позже телеграм-каналы раскрыли личность предполагаемого преступника.