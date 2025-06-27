Раскрыты подробности столкновения двух самолетов в Сочи

В международном аэропорту Сочи произошло столкновение двух пассажирских самолетов в ночь на 27 июня. Южная транспортная прокуратура начала проверку и озвучила предварительные подробности ЧП, передает ТАСС.

Инцидент произошел на рулежной дорожке при маневрировании самолетов. Воздушное судно Utair, готовившееся к вылету в Тюмень, задело крылом хвостовую часть лайнера NordStar, прибывшего из Норильска.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что оба воздушных судна получили незначительные повреждения, не повлиявшие на безопасность конструкции. Все 278 пассажиров и членов экипажей не пострадали и были оперативно доставлены в терминал.

Авиакомпании оперативно организовали замену поврежденных бортов. Рейс в Тюмень выполнен с задержкой в три часа на резервном самолете, а лайнер в Москву отправился по расписанию в 3:30 утра. Представители перевозчиков продолжают работу с пассажирами, обеспечивая их необходимой информацией и компенсациями.

Сочинская транспортная прокуратура начала доследственную проверку, в ходе которой будет оценено соблюдение всех норм авиационной безопасности.

Ранее сообщалось, что пес выбрался из клетки в самолете Москва — Чита, прогулялся по багажному отсеку и испугал экипаж.