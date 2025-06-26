На рейсе Москва — Чита бордер-колли по кличке Дайчи продемонстрировал чудеса изобретательности, чем испугал экипаж, хозяйку и сотрудников аэропорта. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Baza.

Во время полета пес прогрыз пластиковую клетку в багажном отсеке и выбрался на свободу. Какое-то время он прогуливался по багажному отсеку, в то время как его хозяйка спокойно ждала посадки в салоне. Когда судно приземлилось, девушку неожиданно позвали побеседовать.

«Вспомнила, как пилот озвучивал, что мы летим на высоте 10 тысяч метров и за бортом –57 градусов. И этот случай про собаку. Честно? Я, наверное, перманентно уже попрощалась с Дайчи, у меня онемели руки и ноги и, похоже, разум в секунду», — рассказала хозяйка.

Как оказалось, сотрудники аэропорта, открывшие люк для разгрузки багажа, увидели живого и невредимого пса. Дайчи выглядел совершенно спокойным, будто просто ждал момента, чтобы поприветствовать встречающих. Они решили не рисковать и позвали хозяйку через бортпроводников.

Хозяйка и питомец проследовали к терминалу пешком, вызвав улыбки у сотрудников аэропорта и пассажиров. Как выяснилось, Дайчи — опытный путешественник, но впервые проявил такие навыки побега.

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