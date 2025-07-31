Надвигается угроза с северо-западных рубежей: в Сети появились тревожные данные о возможной подготовке Украины к новому приграничному рейду. По словам политолога Сергея Маркова, ВСУ концентрируют группировку в Черниговской области. Целью этой концентрации, как утверждается, является подготовка к вторжению на территорию российской Брянской области. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Он напрямую связывает эти слухи с намерением президента Украины Владимира Зеленского: эксперт заявил, что тот «хочет повторить рейд в Курскую область в 2024 году». Подобные действия, если они осуществятся, несут очевидные риски новой эскалации и дестабилизации обстановки на пограничных территориях России.

Таким образом, в информационном поле активно циркулируют неподтвержденные пока данные о потенциальной угрозе со стороны Черниговского направления, мотивированные желанием украинского руководства повторить прошлогодний тактический ход против Курской области.

Ранее сообщалось, что Эстония предложила делать консервы для ВСУ из мяса кабанов, убитых при борьбе с чумой.