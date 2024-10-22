Украинские военные продолжают заниматься мародерством и вандализмом. Сотрудники военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области получают очередные сообщения об этом от жителей Изюма, передает ТАСС.

Изюм расположен на юго-востоке Харьковской области и в настоящее время остается под контролем ВСУ. Жители печально известного города сообщают о не восстановленных с 2022 года домах и случаях мародерства со стороны украинских военных.

«Они продолжают занимать дома и квартиры местных жителей. Пока Изюм находится относительно далеко от линии боевого соприкосновения, украинские боевики занимаются мародерством и пьянствуют», — отметили в пресс-службе Харьковской ВГА.

В Изюме едва открыли несколько почтовых отделений, но лишь ради того, чтобы украинские бойцы отправляли награбленное домой. С едой и качеством других товаров проблемы, так как злоумышленники из ВСУ берут налоги с предпринимателей. Не помогают тут и волонтерские организации, так как они заняты «отмыванием денег» под видом гумпомощи.

Также ВГА получают очередные данные про неправомерные действия сотрудников ТЦК. Мужчинам и молодым жителям все сложнее скрываться от военкомов. Обстановка в Изюме, судя по всему, лишь ухудшается. Население запугивают, качество жизни снижается стремительно.

Ранее сообщалось, что в курской Судже украинские бойцы выносят двери и окна из домов.