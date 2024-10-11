Очевидец рассказал сайту aif.ru , что украинские военные занимаются мародерством и массово выносят из домов курской Суджи хорошие двери и окна.

По словам собеседника сайта, эвакуированного из Суджи Курской области, украинские военные грабят опустевшие дома. Как только бойцы видят не поврежденные или новые окна и двери, они начинают их выкручивать и уносить с собой.

«Где-то в городе у боевиков ВСУ есть перевалочная база. Они тупо грабят город. Есть хорошая дверь, окно пластиковое, они снимают и забирают», — рассказал aif.ru житель Суджи.

По словам мужчины, также украинские солдаты забирают с собой мирных жителей Суджи и переселяют ближе к своим местам обитания. Таким образом, как предположил собеседник, ВСУ создают «живой щит».

Ранее сообщалось, что в Курской области группу украинских военных арестовали за бои в регионе.