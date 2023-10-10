«Расследование будет продолжаться»: выяснилось, все ли факторы дела о гибели Татарского учли в СК

Следственный комитет России завершил расследование дела о теракте в Санкт-Петербурге, вследствие которого погиб известный военкор Владлен Татарский.

Как говорится в официальном сообщении ведомства, задержанная Дарья Трепова* в начале апреля 2023 года, выполняя указания лиц, находящихся на территории Украины, принесла в кафе в центре Санкт-Петербурга статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала ее военному корреспонденту.

Как рассказал адвокат Геннадий Нефедовский, у СК было достаточно времени, чтобы рассмотреть все версии трагедии.

«Я очень надеюсь, расследование проведено в полном объеме. Сейчас дело будет отправлено в прокуратуру на утверждение и передано в суд. Конечно, если прокуратура усмотрит, что следствие было необъективным или были не полностью учтены различные моменты, то, соответственно, дело будет отправлено на доследование», — пояснил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако по мнению собеседника, уже все возможные версии случившегося рассмотрены, и новые вряд ли могут возникать.

«Но если какие-то новые моменты будут появляться, по вновь открывшимся обстоятельствам расследование будет продолжаться дальше», — уточнил адвокат.

Ранее мы сообщали о том, что Треповой* продлили арест по делу о теракте в Санкт-Петербурге.

*Физическое лицо, внесенное в перечень террористов