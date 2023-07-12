Расследование дела мужчины, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, завершили в Жуковском

В Жуковском окончено расследование уголовного дела по обвинению местного жителя в незаконном обороте наркотиков и легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Напоминаем, что в январе этого года у одного из домов на улице Чапаева полицейские остановили автомобиль, которым управлял злоумышленник. При личном досмотре в его куртке обнаружили пять полимерных свертков с веществом растительного происхождения.

А в ходе обыска арендованной им квартиры сотрудниками полиции изъяли пять стеклянных банок с растительным веществом, четыре емкости с семенами, канистры с удобрением, компьютер, фасовочные материалы, весы, а также шесть кустов и специальное оборудование для их выращивания.

В результате преступной деятельности злоумышленник легализовал свыше шестиста тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. В настоящее время уголовное дело направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.

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