Расследование дела о незаконной торговле алкогольной продукции завершилось в Жуковском

Предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 171.3 УК РФ, в отношении 32-летнего местного жителя окончено в подмосковном Жуковском.

Напоминаем, что в мае этого года сотрудники полиции в одном из ночных развлекательных заведений, расположенных на улице Гагарина, выявили факт незаконной продажи алкогольной продукции и «веселящего» газа.

Оперативники установили, что администратор заведения с целью личного обогащения, воспользовался нахождением хозяйки за пределами Московского региона и, являясь фактически единственным руководителем, осуществил закупку и реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Так, в ходе проведенных мероприятий сотрудниками полиции из незаконного оборота было изъято более 140 бутылок с алкоголем, общая стоимость которых составила более 450 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Жуковский городской суд для рассмотрения по существу.

Накануне стало известно, что водитель автобуса, сбивший насмерть девочку в Ленинском округе, получил пять с половиной лет колонии.