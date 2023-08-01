Водитель автобуса, сбивший насмерть девочку в Ленинском округе, получил 5,5 года колонии

Суд приговорил к пяти годам и шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении водителя автобуса, который сбил насмерть девочку в Ленинском округе и скрылся с места происшествия.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области, также мужчина лишен на два года права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Дорожно-транспортное происшествие случилось в июне прошлого года. По пути следования водитель автобуса нарушил ПДД и наехал на девочку 2011 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ребенок скончался на месте от полученных телесных повреждений.

Уточняется, что приговор суда не вступил в законную силу. Также в ходе заседания был удовлетворен гражданский иск потерпевшего на три миллиона рублей о компенсации морального вреда.

Ранее сообщалось, что маршрутка сбила женщину на пешеходном переходе в подмосковном Воскресенске.