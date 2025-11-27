Расследование хищений у бойцов СВО выявило причастность к убийству пяти человек

Следственный комитет России сообщил о раскрытии в Нижегородской области масштабной схемы мошенничества, жертвами которой стали военнослужащие, участвующие в специальной военной операции. Правоохранительным органам удалось остановить деятельность злоумышленников, действовавших с 2024 по 2025 год.

По данным следствия, преступники заключали с бойцами фиктивные браки и оформляли доверенности для получения доступа к их банковским счетам. Таким образом им удалось похитить более четырех миллионов рублей, предназначенных для участников боевых действий.

В рамках уголовного дела о мошенничестве были задержаны восемь человек. Расследование также выявило особо тяжкое преступление: один из фигурантов обвиняется в убийстве пяти человек, в том числе участника СВО. По версии следствия, преступник совершил расправу с помощью метилового спирта, чтобы скрыть хищение денег, полученных от продажи доли в квартире потерпевшего.

Ранее сообщалось, что в Москве задержали вымогателей, обиравших раненых бойцов в госпитале.