«Запугали выпиской на передовую»: мошенники в белых халатах выманили у раненых бойцов СВО более 1 млн руб.

В Москве задержали банду, которая вымогала крупные суммы у раненых бойцов СВО прямо в госпитале. Преступники, используя медицинскую форму, запугивали пациентов отправкой на фронт и выманили у них более 1,3 млн руб. Об этом сообщает MK.RU.

Как установили правоохранители, жертвами стали как минимум два участника спецоперации, проходившие лечение в медучреждении на Волгоградском проспекте. Одного из бойцов, 25-летнего туляка, злоумышленники обрабатывали во время прогулок около больницы, угрожая немедленной выпиской и отправкой в зону боевых действий. Под давлением он перевел им 1 млн руб.

Вторым пострадавшим оказался 21-летний ростовчанин с ампутированной ногой, к которому преступник подошел под видом медбрата и обманом забрал 300 тыс. руб. Задержанными оказались двое мужчин из Ингушетии и Дагестана, один из которых ранее судим за разбой и убийство. Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

