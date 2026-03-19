Расстрел в упор: в Липецкой области мужчина застрелил сотрудника военной полиции

Трагедия в Липецкой области: житель Чаплыгинского округа открыл огонь по правоохранителям. В результате стрельбы погиб сотрудник военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, инцидент произошел 19 марта 2026 года. Мужчина с оружием в руках встретил огнем прибывших полицейских. Один из них получил смертельное ранение и скончался на месте.

Стрелявшего задержали. В ближайшее время ему изберут меру пресечения — скорее всего, это будет заключение под стражу. Следователи и криминалисты уже работают на месте происшествия, проводят осмотр и выясняют все детали.

Уголовное дело возбуждено по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Расследование на особом контроле.

