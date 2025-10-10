Расстрелявшего машину на дороге жителя Ростовской области отправили в колонию на 15 лет

Вынесен вердикт в отношении мужчины, который обстрелял проезжавший мимо него автомобиль и застреливший 17-летнюю девушку. Ему назначили 15 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную в региональном управлении Следственного комитета России. Мужчина арендовал земельный участок в Цимлянском районе Ростовской области. Он был недоволен, что мимо его земли проезжает машина, и в итоге злоумышленник открыл стрельбу.

«Произвел из огнестрельного оружия прицельные выстрелы в находившихся в автомобиле 18-летнего парня и его 17-летнюю знакомую», — указали журналистам.

В результате девушка погибла. Стрелка обвинили в убийстве и покушении на убийстве. Суд назначил ему 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.

