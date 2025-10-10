Опекун годами насиловал несовершеннолетних подопечных в Краснодарском крае

В Краснодарском крае вынесли суровый приговор мужчине, признанному виновным в совершении серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних девушек. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Отмечается, что суд назначил мужчине наказание в виде 13,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима за растление подростков, находившихся под его опекой.

Особую тяжесть преступлениям придает то обстоятельство, что злоумышленник продолжал противоправные действия в отношении одной из потерпевших даже после достижения ею совершеннолетия.

Несмотря на то, что обвиняемый не признал свою вину, следствию удалось собрать неопровержимые доказательства его преступной деятельности.

Кроме того, установлено, что супруга преступника активно покрывала его противоправные действия, в том числе когда он совершал насилие над девятилетним регентом.

