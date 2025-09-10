Расстрелявший союзника Трампа мужчина задержан

Правоохранительные органы задержали подозреваемого в совершении покушения на консервативного активиста Чарли Кирка. Инцидент произошел на территории Университета долины Юта во время публичного выступления политика.

По данным телеканала NBC, администрация учебного заведения проинформировала студентов о задержании и обеспечении безопасности на кампусе. Полиция продолжает расследование обстоятельств нападения, отрабатывая все версии произошедшего.

Быстрая реакция служб безопасности позволила предотвратить возможное бегство преступника и минимизировать риски для остальных участников мероприятия. Сейчас устанавливаются мотивы нападения и причастность задержанного к организованным группам.

Чарли Кирк — известный американский консервативный активист, основатель организации Turning Point USA, активно продвигающей республиканские идеи в университетской среде. Он является ключевой фигурой в молодежном движении сторонников Дональда Трампа и известен своими резкими высказываниями против помощи Украине.

Ранее сообщалось, что неизвестный устроил вооруженное покушение на Чарли Кирка.