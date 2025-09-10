Выступающего против помощи Украине сторонника Трампа расстреляли во время дебатов

Во время публичного выступления в Университете Юты совершено покушение на известного американского консервативного активиста Чарли Кирка. Неизвестный снайпер произвел точный выстрел, ранив 31-летнего политика в шею. Об этом сообщает Newsweek.

По данным местных СМИ, инцидент произошел перед многочисленной аудиторией во время организованного мероприятия в Юте. Неизвестный выстрелил Кирку в шею, после чего политик был немедленно госпитализирован в тяжелом состоянии. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и президент Штатов Дональд Трамп уже обратились к нации с призывом молиться за здоровье активиста.

Однако, по данным некоторых источников американских изданий, Чарли Кирку не удалось выжить. Официальных подтверждений этому пока нет.

Правоохранительные органы тем временем задержали подозреваемого в совершении нападения: им оказался пожилой мужчина. Федеральное бюро расследований взяло дело под особый контроль.

Чарли Кирк — влиятельная фигура в американском консервативном движении, основатель организации Turning Point USA, которая активно продвигает республиканские идеи в университетских кампусах. С его именем связывают значительный рост поддержки Дональда Трампа среди молодых избирателей на последних выборах. Кирк известен резкой критикой помощи Украине и жесткой позицией по вопросам миграционной политики, он по большей части поддерживал Россию и выступал за мир. Его социальные сети насчитывают миллионы подписчиков, а дебаты с либеральными оппонентами собирают десятки миллионов просмотров.

