Растерзан в собственной колыбели: младенца насмерть загрызла домашняя собака

В британском Уэльсе произошла шокирующая трагедия. Девятимесячный младенец погиб в результате нападения собаки, проживавшей с семьей в частном доме. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на Wales Online.

Инцидент произошел 2 ноября, когда вечером по адресу экстренно прибыли десятки машин полиции и скорой помощи, включая вооруженный отряд быстрого реагирования.

Несмотря на оперативные действия экстренных служб, которые обезвредили и увезли животное с места происшествия, спасти ребенка не удалось.

Причины, побудившие собаку напасть на младенца, устанавливаются следователями. Порода питомца не уточняется, но известно, что животное долгое время проживало с семьей в доме.

Напомним, что в конце октября произошла похожая трагедия в Московской области. Домашний маламут загрыз ребенка в коляске, не оставив шансов на выживание. Омбудсмен после этого случая предложила усыпить зверя.