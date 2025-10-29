Омбудсмен Мишонова определила судьбу маламута после трагедии с младенцем в Одинцово
В подмосковном Одинцове произошла трагическая гибель двухмесячного ребенка в результате нападения собаки породы аляскинский маламут. Как передает REGIONS, уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова назвала произошедшее невосполнимой утратой для семьи и выступила с требованием усыпить животное.
Детский омбудсмен заявила, что безопасных пород собак не существует, опровергая распространенное мнение о маламутах как о безопасных животных.
Мишонова подчеркнула необходимость обязательного использования поводков и намордников при выгуле всех собак без исключения. Свою позицию она аргументировала предыдущим печальным опытом в Подмосковье, когда собака породы джек-рассел-терьер напала на трехлетнюю девочку, что привело к гибели ребенка из-за повреждения артерии.
Омбудсмен настаивает, что любая собака представляет потенциальную опасность для детей независимо от размера и породы, и призвала к неотвратимому соблюдению правил выгула домашних животных. Что касается маламута, который загрыз двухмесячного малыша в коляске, его Мишонова предлагает усыпить.
Ранее сообщалось, что в Одинцово взяли на контроль установление обстоятельств нападения собаки на младенца.