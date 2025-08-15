Растлившего двух школьниц на Урале педофила арестовали

В Уральском регионе суд вынес решение о заключении под стражу местного жителя, обвиняемого в изнасиловании двух несовершеннолетних школьниц. Информацию об этом предоставил Александр Шульга, старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Свердловской области, передает «Лента.ру».

Мужчине инкриминируется совершение действий сексуального характера с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, в отношении двух и более жертв. В случае признания его вины, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Предварительное расследование установило, что обвиняемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек.

В рамках уголовного дела назначены необходимые экспертизы, а также изучаются материалы, характеризующие личность обвиняемого. В дальнейшем будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.

